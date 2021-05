Inter, solo 5 giocatori sono fuori da una speciale statistica

Inter, stagione straordinaria, numeri alla mano, quella che si chiuderà domenica con la consegna dello scudetto per i nerazzurri. Tante sono le statistiche in vui l'Inter primeggia. La classifica dice che in caso di vittoria saranno 91 punti con cui si chiuderà la stagione. Potrebbero essere 16 le vittorie consecutive in casa, e ben 50 i punti conquistato nel solo girone di ritorno. Attualmente la squadra di Conte ha la miglior difesa, e secondo miglior attacco 8dietro l'Atalanta). C'è poi un altro dato di cui tener conto. Sono tantissimi i giocatori ad essere andati in gol quest'anno, ben 16. Dato che aumenta di importanza se si tiene in considerazione che dei giocatori di movimento solamente in 5 hanno mancato di "timbrare il cartellino".

Nello specifico mancano all'appello tre difensori. Il primo è Bastoni, che era riuscito ad andare in gol nella scorsa stagione, mentre in questa non ci è riuscito. Poi Kolarov, terzino con il vizio del gol e con importanti abilità sui calci piazzati. Anche a causa degli infortuni che lo hanno accompagnato in nerazzurro non è riuscito a mettere a segno nessuna marcatura. Stesso discorso per Ranocchia, che però ha visto il campo solo in pochissime circostanze.

Per quanto riguarda il centrocampo invece l'unico a non aver segnato è Sensi. Mentre Vecino, dopo l'assenza di un anno, ha messo dentro il pallone alla prima da titolare contro la Roma. Nella batteria degli esterni solo Ashley Young è rimasto a secco. In attacco tutti presenti, anche Pinamonti, che ha festeggiato nel 5 a 1 alla sampdoria.