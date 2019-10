Inter, società multata dal Giudice Sportivo in seguito ai cori contro Balotelli

Brescia-Inter si è conclusa sul punteggio di 2-1 per i nerazzurri, ma ciò che ha suscitato l'ira dei tifosi della squadra di casa è stato il comportamento dei sostenitori nerazzurri, colpevoli di aver rivolto a Mario Balotelli insulti e cori offensivi.



Secondo quanto riferito dal noto sito "Calciomercato.com" il Giudice Sportivo ha deciso di multare la società targata Suning con un'ammenda di 5mila euro in seguito agli avvenimenti del "Rigamonti".



Multa anche per i tifosi del Napoli che, durante Napoli-Atalanta, avrebbero lanciato delle bottiglie di plastica in campo. Stangata per il portiere del Genoa Federico Marchetti: due giornate di squalifica in seguito alle proteste durante Juve-Genoa.