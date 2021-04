Inter social, Conte fa gruppo su Instagram: "Tutti insieme!" | FOTO

L'Inter di Antonio Conte somiglia sempre più a un rullo compressore, e continua la sua marcia spedita verso lo scudetto. L'emblema della vittoria contro il Cagliari è sicuramente l'esultanza sfrenata al gol di Darmian, a cui ha preso parte anche il tecnico leccese.

D'altronde lo stesso Conte, nel post partita, ha evidenziato la coesione di questo gruppo, in cui tutti si sentono parte di un'unica grande famiglia nerazzurra. Nel pomeriggio, l'allenatore salentino ha rimarcato questo aspetto della sua Inter, condividendo su Instagram un post con poche parole, ma esaustive: "Always, all togheter". Tutti insieme, sempre.