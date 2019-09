Inter Slavia Praga, ospiti imbattuti: i dettagli. Da tenere d'occhio Husbauer

Lo Slavia Praga inizia la sua avventura in Champions League affrontando in trasferta l'Inter di Antonio Conte. La squadra della Repubblica Ceca arriva a 'San Siro' imbattuta in questa inizio di stagione.

In campionato, gli uomini di Trpisovsky sono al primo posto con 23 punti conquistati in 9 partite. Il bilancio vede 7 vittorie e 2 pareggi, con 19 reti fatte e solo 2 subite.

Tra i giocatori più rappresentativi, che potrebbero creare qualche problema alla difesa nerazzurra, c'è il numero 10 Josef Husbauer. Il 29enne della Repubblica Ceca ha segnato 4 reti in questo inizio di stagione. Tra gli altri, l'attaccante Skoda (non giocherà dal primo minuto) e l'esterno d'attacco Stanciu, nazionale della Romania.