Inter Slavia Praga, novità nell'undici titolare: la formazione ufficiale

Manca poco all'esordio dell'Inter in Champions League. I nerazzurri affronteranno lo Slavia Praga a 'San Siro', con calcio d'inizio alle 18:55. Per la prima europea della stagione, Antonio Conte ha cambiato qualcosa nell'undici iniziale rispetto alla vittoria di sabato sera in campionato contro l'Udinese.

In difesa giocherà D'Ambrosio al posto di Godin, mentre a centrocampo spazio a Gagliardini, con Barella in panchina. Per il resto, tutto confermato.

Questa la formazione ufficiale: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah: Lukaku, Lautaro.