Inter-Slavia Praga, nerazzurri verso un esordio "speciale"

Mancano esattamente 30 ore all'esordio dell'Inter nella Champions League 2019/2020. I nerazzurri, scenderanno in campo contro lo Slavia Praga inaugurando la terza maglia.

Qualche giorno fa il club di Viale della Liberazione presentò ufficialmente la divisa con un evento ad hoc in centro a Milano, e domani gli uomini allenati da Antonio Conte la indosseranno nel primo match europeo della stagione.

Restano da capire gli interpreti che per primi scenderanno in campo contro i cechi. Alle 15:30 il tecnico leccese parlerà in conferenza stampa, e chissà se proprio dalle sue parole cominci a filtrare qualche indiscrezione sulla formazione.