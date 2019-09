Inter Slavia Praga - Lukaku a rischio per la sfida, le parole di Conte

Romelu Lukaku, durante il pre partita di Inter Udinese ha avvertito un problema alla schiena. L'attaccante ha disputato lo stesso buona parte della sfida, uscendo dal terreno di gioco al 65', al posto di Lautaro Martinez. Durante il cambio il belga ha rimosso dal bacino una fascia, evidenziando quanto detto successivamente da Antonio Conte: "Voglio ringraziare Lukaku per aver giocato. Ha dato tutto quello che aveva ma ha avuto questo problema alla schiena nel riscaldamento e per questo non è stato brillante".

Oggi durante la conferenza stampa, sono stati chiesti aggiornamenti al tecnico in merito alle condizioni del centravanti, ed l'ex Chelsea ha risposto in maniera enigmatica: "C'è ancora un allenamento da fare, ci sono 24 ore per fare le attente valutazioni per capirne le condizioni. Se dovesse giocare sarebbe perchè darebbe garanzie".