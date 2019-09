Inter Slavia Praga - Le immagini dell'allenamento. Lukaku...

L'Inter, al termine della conferenza stampa di Antonio Conte e Samir Handanovic, è scesa in campo per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di Champions League di domani contro lo Slavia Praga.

Romelu Lukaku, a rischio per la partita di domani a causa di un problema alla schiena, si è allenato regolarmente con i compagni. Le sue condizioni sono comunque da verificare.