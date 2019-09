Inter Slavia Praga, Candreva: "Dobbiamo vincere". Un fattore determinante

Protagonista di questo inizio di stagione dell'Inter, Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro lo Slavia Praga. Il giocatore nerazzurro sarà titolare anche questa sera.

Queste le sue parole: "Da oggi inizia questo tour de force. Dobbiamo vincere. Il fattore campo è determinante, soprattutto in Champions dove si giocano poche partite: non si deve sbagliare. Non ci sono avversari facili da affrontare. Dobbiamo essere umili e far emergere le nostre qualità".