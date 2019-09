Inter Slavia Praga, 0-0 primo tempo: i nerazzurri non sfruttano le occasioni

E' 0-0 al termine del primo tempo tra Inter e Slavia Praga. La squadra di Antonio Conte non ha sfruttato almeno tre nitide palle gol. Incontro equilibrato per la buona organizzazione di gioco degli ospiti, Inter un po' sotto ritmo ma spesso pericolosa davanti.

Inter pericolosa con Stefan De Vrij al 12°, ma il suo colpo di testa da ottima posizione finisce alto sopra la traversa. Al 16° è Lautaro Martinez a crearsi un'ottima occasione, ma il suo sinistro esce di poco. Al 23° altra punizione per i nerazzurri e altra grande occasione, con il colpo di testa di Danilo D'Ambrosio respinto da Kolar.

Slavia Praga che tiene il possesso palla, soprattutto nella prima parte del primo tempo, poco pericoloso in fase offensiva, con Samir Handanovic che non deve operare parate difficili. Nella ripresa servirà una marcia in più per gli uomini di Conte. Lo Slavia Praga ha corso molto per non lasciare spazio ai nerazzurri, nel secondo tempo potrebbe allentarsi la morsa della squadra di Trpisovsky.