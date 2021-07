Inter (Sky), tutto l'attacco (tranne Lukaku) sul mercato. Anche Lautaro

Inter, secondo quanto riportato questa mattina dalla redazione di Sky Sport 24 quest'estate potrebbe esserci un'autentica rivoluzione in attacco. I nerazzurri infatti potrebbero cedere addirittura tre componenti su 4 del reparto. Al momento infatti l'unico incedibile sarebbe Lukaku. Per il resto Pinamonti (è risaputo) è in cerca di una collocazione .

L'ex Primavera nel corso della passato stagione non ha mai trovato spazio, e non sembra rientrare nemmeno nei piani del nuovo allenatore. Anche Sanchez, secondo quanto svelato dall'emittente satellitare, potrebbe lasciare. Il cileno piace ad Inzaghi, ma gli ostacoli alla sua permanenza sono due. Lo stipendio molto elevato e la tenuta fisica non ottimale.

I nomi seguiti nel caso in cui arrivasse la doppia partenza sono quelli di due fedelissimi dell'ex tecnico biancoceleste. Keita Balde, che potrebbe arrivare in prestito dal Monaco e Caicedo, per il quale sarà necessario trovare l'accordo con Lotito. Ma la vera rivelazione riguarda Lautaro Martinez. L'argentino non è ritenuto incedibile, e potrebbe lasciare qualora arrivasse un'offerta simile a quella che ha fatto si che Hakimi raggiungesse Parigi. Una proposta irrinunciabile quindi, probabilmente che si aggiri sugli 80 milioni di euro. Al momento non ci sono indicazioni riguardanti sqaudre interessate. Se davvero ciò che ha svelato Sky si realizzasse ci sarebbe un autentica rivoluzione nell'attacco dell'Inter.