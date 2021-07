Inter (Sky), sono due i nomi seguiti per la fascia destra

Inter, continua la caccia all'erede di Hakimi, dopo che il marocchino si è trasferito al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. Secondo la redazione di Sky Sport 24 l'intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di prendere due esterni, uno che possa agire sulla destra e uno sul lato opposto (il preferito è Telles).

I nomi invece per il ruolo di esterno destro sono due. Il primo è quello di Bellerin, che sarebbe disposto a lasciare l'Arsenal per trasferirsi a Milano. Marotta vorrebbe chiudere l'operazione con la formula del diritto di riscatto, ma al momento il club londinese non sembra aprire a questa possibilità L'alternativa è Nandez, del Cagliari.

Con il presidente Giulini si stanno mettendo in piedi di verse operazioni. Nainggolan dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo in Sardegna, mentre Dalbert è già un colpo chiuso. Si tratta di due giocatori diversi. Nandez è un jolly, che viene schierato prevalentemente a centrocampo, ma in passato ha fatto anche l'esterno. Il suo arrivo presupporrebbe un gioco più offensivo, mentre Bellerin interpreta il ruolo in maniera più difensiva.