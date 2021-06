Inter (Sky), la verità sulla super offerta da 75 milioni per il big

Inter, è da poco arrivato un aggiornamento da Gianluca Di Marzio sull'offerta da 75 milioni di euro del Paris Saint Germain per Hakimi.

All'inizio della trasmissione Calciomercato - L'originale il giornalista sportivo ha detto di dover verificare il fatto che il club parigino abbia formulato questa proposta al club nerazzurro.

Ebbene ufficialmente non è arrivata nessuna offerta, tuttavia l'Inter, secondo Di marzio, si aspetta un rilancio importante da parte di Leonardo. In casa Inter si avverte che la pista francese è molto calda, ragione per la quale nei prossimo giorni dovrebbe arrivare l'affondo, forse decisivo, per portare Hakimi a Parigi.