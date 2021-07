Inter (Sky), i nerazzurri ci stanno provando per l'esterno sinistro

Inter, stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport 24 vogliono realizzare un doppio colpo sulle fasce, uno per la destra e uno per la sinistra. Dopo la partenza di Hakimi è questa la strategia degli uomini mercato interisti.

E per la sinistra si sta tentanto di mettere un piedi un'operazione che porterebbe un giocatore a tornare a Milano. L'obiettivo è Telles, attualmente in forza al Manchester United. Il giocatore ha già vestito la maglia dell'Inter per un anno, ma poi non fu riscattato.

La notizia è che Marotta sta provando concretamente a prendere l'esterno, per rinforzare la fascia sinistra e mettere a disposizione di inzaghi un giocatore più che adatto a giocare nel 3-5-2.