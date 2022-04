Inter-Skriniar, priorità rinnovo: la situazione del difensore slovacco

Inter-Skriniar, si cerca l'intesa per il rinnovo.

Il difensore slovacco sta dimostrando di essere il vero e proprio leader della squadra nerazzurra sia dentro al campo, in cui è sempre uno dei migliori grazie alle sue grandi prestazioni, sia fuori dal campo, dove con le sue parole dimostra sempre grande attaccamento alla maglia. Per questo, già a partire dal mese di marzo, sono iniziati i primi discorsi per far sì che il rinnovo venga fissato nero su bianco e, contrariamente a quanto accade per altri giocatori, con Skriniar non ci sono problemi per trovare l'accordo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il nuovo prolungamento dovrebbe aggirarsi su cifre vicine ai 5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno del 2027. Un contratto importante che blinderebbe ulteriormente un giocatore che è stato designato come futuro capitano della squadra e pone l'Inter in una situazione contrattuale forte, nel caso in cui un domani dovessero arrivare offerte molto alte per lui, vista la politica di autofinanziamento dettata dal presidente Zhang e recentemente esternata anche dal CEO, Alessandro Antonello.

Vedremo in quanto tempo arriverà il rinnovo del giocatore che, già in passato, ha dimostrato di voler rimanere e vestire la maglia nerazzurra, lasciando il suo vecchio agente. I tifosi contano molto in Skriniar e lo hanno designato come futuro capitano, lui intanto fa il suo in campo e dimostra di essere uno dei centrali migliori del campionato e d'Europa. Intanto, domani, è ora di derby di Coppa Italia, in cui la squadra di Inzaghi ha solo la vittoria come risultato per accedere alla finale.