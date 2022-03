Inter, Skriniar parla da capitano. I piani del club sul suo futuro

Inter, Skriniar prossimo il rinnovo per il capitano del futuro.

Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sarebbe più alcun dubbio nel proseguo della storia tra Inter e Milan Skriniar. Il club è convinto del rinnovo del contratto del centrale difensivo che da quando è all’Inter è diventato non solo uno dei difensori più forti d’Europa ma anche un vero beniamino della tifoseria nerazzurra. Non solo prestazioni di altissimo livello, ma anche l’attitudine a mettersi al servizio di compagni e a metterci sempre la faccia in qualsiasi occasione lo hanno reso vero uomo squadra e sicuramente è il candidato numero uno ad ereditare la fascia di capitano da Handanovic. Secondo la rosea la società ha rivisto i suoi piani, che prevedevano di trattare il rinnovo solo a campionato finito, ma di volerlo anticipare il prima possibile. A sciogliere le ultime riserve sono state anche le parole dello stesso Skriniar che, in occasione della premiazione del pallone d’oro slovacco vinto per la terza volta consecutiva, ha detto di volersi legare all’Inter oltre il contratto in essere, ritenendo che anche la società sia felice del suo rendimento.

La dirigenza di viale della Liberazione starebbe dunque mettendo in pratica le intenzioni progettando un contratto di prolungamento per lo slovacco con un sostanziale aumento anche dello stipendio. Oggi Skriniar guadagna 3,5 milioni di euro a stagione mentre la proposta sarà di allineare l'ingaggio al contratto di Barella, con un quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus legati al raggiungimento di diversi obiettivi. Anche se la trattativa di fatto non è stata ancora avviata sembra che sarà conclusa in una questione di giorni.