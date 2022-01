Inter, Skriniar parla a Dazn: che parole sulla fascia da Capitano

Inter, Milan Skriniar si è raccontato a Dazn all'interno del programma 'Uno contro Uno', parlando anche delle sue aspirazioni future con la maglia nerazzurra:

"Mi piacerebbe diventare capitano, poi di una squadra come l'Inter è una cosa bellissima - le sue parole -. Però al momento non ci penso. Il capitano non è solo colui che ha fascia sul braccio, ma può essere capitano ognuno che è in campo. Come? Mettendoci del suo e aiutando la squadra".



Poi il focus sugli obiettivi di squadra: "Vogliamo la seconda stella, stiamo lavorando per questo. Siamo un gruppo forte e lo dimostriamo ogni giorno. Già in allenamento si vede che siamo fortissimi. Poi abbiamo un allenatore uno staff, altrettanto molto forti. Speriamo di continuare così fino all'ultima giornata e vediamo cosa accade. Ma sì, l'obiettivo è quello. La seconda stella è un sogno per noi".