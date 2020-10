Inter, Skriniar negativo al Covid-19. In campo contro il Real Madrid ?

Arrivano notizie per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, Milan Skriniar è risultato negativo al tampone. Lo slovacco, dopo aver trascorso la quarantena in patria è riuscito a tornare a Milano solo qualche giorno fa. Dopo essere risultato positivo al primo tampone, il difensore si è finalmente negativizzato dopo ben 23 giorni.

La speranza dell'Inter è quella di averlo regolarmente a disposizione per il match di martedì sera contro il Real Madrid. La società nerazzurra è già al lavoro per risolvere gli iter burocratici per il calciatore: l’obiettivo è poter ottenere l’idoneità sportiva entro la giornata di martedì e renderlo quindi regolarmente disponibile per il match. Il giocatore, intanti, potrà riprendere regolarmente gli allenamenti con il resto della squadra e sarebbe in attesa di novità.