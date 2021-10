Inter, Skriniar: inizio da star, è il Leader Max nerazzurro

Milan Skriniar ha fatto il salto definitivo.

Il centrale ex Sampdoria ha iniziato la stagione in maniera fenomenale, confermando ed anzi portando ancora più avanti il livello di crescita ulteriore iniziata la scorsa stagione con Antonio Conte. Migliore in campo dell’Inter nell’80% delle gare fin qui disputate, la sensazione è che Skriniar sia divenuto a tutti gli effetti il Leader Max della squadra di Simone Inzaghi.

Il difensore slovacco anche contro il Real Madrid, in Champions, si è fatto d'acciaio. Non si ferma mai, pare instancabile, e pare non conosca la fatica. Granitico dietro e nuovamente minaccioso davanti. Al punto che nei desideri dei tifosi se la gioca con Barella per diventare capitano nel dopo Handanovic. Forse solo contro Atalanta (Malinovskyi sempre troppo libero), Fiorentina (Gonzalez gli è sfuggito in occasione del gol) e Sassuolo, le ultime in pratica della stagione – eccetto la gara di Champions con lo Shakhtar – il muro slovacco ha dimenticato i mattoni a casa, ma nell’arco di tutta la prima parte del campionato Skriniar si è rivelato essere probabilmente tra i migliori difensori d’Europa.

Al momento i dati dicono 7 partite giocate in Serie A, con 2 gol all’attivo e addirittura la media di 1.0 tiri effettuati a gara: in pratica, Skriniar riesce sempre a trovare il modo di eludere la marcatura – specie da fermo – e soprattutto il modo di concludere a rete. Per ciò che concerne i passaggi, fondamentali quando si costruisce dal basso, lo slovacco ha il 90% di precisione globale: nello specifico, il dato si alza al 93% nella propria metà campo. Ma è difensivamente che Milan incanta. Media di 0.9 tackle riusciti a partita, con 3.1 di salvataggi e solo 0.6 dribbling subiti. Immaginiamo che quest’ultimo dato sia addirittura cresciuto dopo la partita – negativa – contro Boga.

L’Inter vuole affidare il futuro chiuso in uno… ‘Scrigno’. Ed ecco perché le pratiche per il rinnovo sono già partite, come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa. Skriniar è diventato leader. Ad Inzaghi il compito di farlo proseguire per questa, dorata, strada.