Inter, Skriniar: “Ho sempre voluto rimanere qua, contento della continuità”

Dopo alcuni mesi complicati, Milan Skriniar è finalmente tornato a giocare con continuità ed è diventato uno dei titolarissimi nella difesa di Antonio Conte. Lo slovacco ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset in cui ha parlato del momento nerazzurro e anche delle sue prestazioni individuali, commentando le voci di mercato sul suo conto:

“Stiamo lavorando bene, facendo le cose giuste in allenamento e in campo. Siamo una squadra che sta cercando di dare continuità a prestazioni e risultati. Adesso sono più abituato al sistema di gioco che utilizziamo ma non credo di aver fatto sempre male l'anno scorso. Partita dopo partita, la squadra cresce e tutti fanno meglio. Ma c'è sempre margine per fare di più. L'anno scorso non subivamo così tanti gol, quindi pur segnando di più rispetto a prima, dobbiamo cercare di prendere meno gol.

Mercato? Non ho giocato tantissimo e non ero molto contento, ma lo ero per la squadra. Ho sempre voluto rimanere qua, ora sono contento di aver ritrovato la giusta continuità nelle prestazioni".

"Ogni gara può essere decisiva, quindi vogliamo ragionare partita dopo partita e iniziare a centrare la nona vittoria consecutiva a Genova. È un campionato equilibrato e dobbiamo guardare solo il nostro percorso. Quando le cose vanno nel modo giusto e la squadra vince, si lavora meglio. Per questo è importante dare continuità ai risultati".

"Lukaku? Ci auguriamo che Romelu sia a disposizione per le prossime partite ma se dovesse essere indisponibile, abbiamo altri giocatori che possono sostituirlo, anche se con caratteristiche diverse. Romelu è sicuramente un giocatore importantissimo ma dobbiamo fare bene anche senza di lui".