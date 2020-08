Inter-Siviglia, l'arbitro sarà Makkelie: un solo precedente con i nerazzurri

Grazie alla vittoria di ieri sera ai danni dello Shakhtar Donetsk, l'Inter si è aggiudicata l'accesso alla finalissima di Europa League, esattamente dieci anni dopo l'ultima finale europea. Un risultato storico quello dei nerazzurri, basti pensare infatti che l'ultima squadra italiana a raggiungere la finale di questa competizione è stata il Parma, ormai ventuno anni fa.

Nella giornata odierna è stato anche scelto l'arbitro del match tra Inter e Siviglia, in programma venerdì in quel di Colonia. Il fischietto della gara sarà l'olandese Danny Makkelie, alla sua prima apparizione in una finalissima in questa competizione.

L'arbitro olandese vanta anche un precedente con i nerazzurri, anche se non propriamente felice. Makkelie infatti fu l'arbitro di Borussia Dortmund-Inter dello scorso novembre, gara che ha visto i tedeschi imporsi per 3-2 dopo essere andati sotto di due gol. Quella però era un'altra storia, adesso in palio c'è un trofeo, che manca da troppo tempo nella milano nerazzurra.