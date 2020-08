Inter, situazione in evoluzione. Conte si rifugia in Liguria e chiede carta bianca

“Staccheremo qualche giorno e a mente fredda farò le mie valutazioni. Ed è giusto che le faccia anche il presidente dopo quello che gli dirò”. Le parole di Conte post finale di Europa League. Il tecnico pugliese ha molti problemi che lo stanno logorando, ma la società nerazzurra non si sta facendo trovare impreparata perchè Marotta già da tempo aveva avvertito questa situazione e si sta muovendo per trovare le soluzioni. Giorni di lavoro intenso in casa nerazzurra, le ferie possono aspettare.

Conte dopo una stagione che a detta sua è stata lunga e logorante, al rientro dalla Germania, è scappato in Liguria per recuperare energie e riflettere bene sul discorso da pronunciare al presidente Steven Zhang. Il punto è chiaro: se la stagione dovesse iniziare con gli stessi punti bui di quando è finita, non ci sarebbero i presupposti perchè si rischia di innescare immediatamente nuove tensioni. E sarebbe un gran problema. Per questo motivo Conte vuole garanzie. Successe anche a Marcello Lippi, altro tecnico ex Juventus, che a Moratti aveva chiesto carta bianca.

Martedì si saprà tutto. La permanenza di Conte all’Inter sembra davvero difficile, ma con i tanti milioni sul tavolo è una situazione molto delicata. La proprietà cinese non ha dimenticato le tante frasi pronunciate dal tecnico salentino. Suning non si è lasciata intenerire dai toni meno duri dell’allenatore degli ultimi giorni. Lo sfogo di Bergamo è tutt'altro che dimenticato. Si preannunciano giorni roventi e decisivi.