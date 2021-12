Inter, Simone Inzaghi sulla scelta di Sanchez e sul sorpasso: le sue parole

Inter, Simone Inzaghi parla a Dazn prima dell'inizio della partita.

Il tecnico nerazzurro, dopo la partita persa in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid, stasera scenderà in campo con i suoi uomini in una partita complicata contro un Cagliari che dovrà necessariamente fare una grande partita per strappare importantissimi punti salvezza. Una gara dalle tante insidie e che l'Inter dovrà vincere in virtù dei risultati delle avversarie, dal momento che l'Atalanta ha battuto il Verona, il Milan ha pareggiato ieri sera contro l'Udinese ed il Napoli è uscito sconfitto dallo stadio Maradona contro un sorprendente Empoli.

Per Inzaghi quella contro il Cagliari rappresenta una partita ed un'occasione molto importante per la stagione dei suoi, ma il pensiero deve rimanere soltanto su sè stessi perchè ancora, alla fine del campionato, manca tantissimo. Un commento anche sulle scelte di campo, in cui la novità più importante è quella dell'impiego di Alexis Sanchez dal primo minuto al posto di Edin Dzeko. Il tecnico nerazzurro, infatti, sostiene che i tanti impegni devono essere presi in considerazione per far riposare qualche uomo e vista la fortuna di avere giocatori di qualità, questa era un'occasione per far riposare qualcuno.

Come detto, questa sera, l'Inter ha un'occasione molto ghiotta, ma dovrà giocare al massimo, perchè il Cagliari non si può permettere di perdere ulteriore terreno dalla zona calda della classifica. Vedremo quale sarà l'approccio dei nerazzurri, in una gara che sarà anche l'occasione per ricordare il compleanno di Peppino Prisco e l'anniversario della sua scomparsa che ci sarà nella giornata di domani.