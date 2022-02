Inter, sicuri che sia crisi? I numeri dicono il contrario

Inter, si fa presto a dire crisi ma è proprio così?

La squadra nerazzurra sembra stia vivendo un momento non positivo. Le due sconfitte casalinghe nel derby contro il Milan e contro il Sassuolo di domenica scorso, intervallate dal pareggio conquistato al Maradona di Napoli, sembrano confermare questo trend, ma è davvero così?

Nelle prime partite del girone di ritorno l’Inter ha fatto segnare certamente un calo di rendimento, passando da una media di 2,42 punti a partita ottenuti nel girone di andata all’ 1,33 di questo primo scorcio del ritorno. Il calo è evidentemente netto, ma non tiene conto del “peso specifico” delle partite disputate in questa fase. Da gennaio ad oggi l’Inter ha giocato 6 partite incontrando 4 squadre tra le prime 6 del campionato ovvero Lazio, Atalanta, Milan e Napoli, oltre al Venezia e al Sassuolo, squadra quest’ultima che in campionato è andata a vincere in casa di Milan, Napoli e Juventus. Al netto di queste considerazioni appaiono comunque pochi gli 8 punti conquistati, ma siamo sicuri che il trend sia inferiore a quello delle altre squadre?



Prendendo in considerazione le ultime 10 partite di campionato emerge come le squadre ad aver ottenuto più punti sono Inter e Juventus. Le squadre di Inzaghi e Allegri hanno portato a casa 20 punti a testa e sono le prime in questo segmento di classifica. A seguire si trovano Lazio, Milan, Fiorentina e Napoli che hanno raccolto 18 punti.

Per essere una crisi i margini di uscita sembra ci siano tutti considerando che, nonostante questo periodo no e pur avendo affrontato squadre di vertice, la distanza dal Milan capolista è di due punti e l’Inter ha da recuperare una partita contro il Bologna. C'è da riprendere la marcia e lasciarsi alle spalle questi due mesi, senza disfattismi.