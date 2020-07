Inter: siamo arrivati al momento degli esami di maturità

Mancano 5 giornate alla conclusione del campionato 2019/2020 e le posizioni di alta classifica, eccetto la prima, cambiano ogni 90 minuti. La Juventus in questo momento ha un vantaggio di sei punti sull'Inter e di sette sull'Atalanta il che lascia,alla formazione di Torino, un margine di errore abbastanza ampio da essere gestito nel match di lunedì sera contro la Lazio, conoscendo in anticipo i risultati delle inseguitrici.

Inter ed Atalanta hanno calendari differenti, ma che convergeranno nell'ultima partita di campionato quando si scontreranno a Bergamo nell'ultimo atto della Serie A; siamo certi che entrambe le formazioni arriveranno a quell'appuntamento consapevoli della stagione importante per entrambe e la partita verrà giocata con entusiasmo e passione.

Già... ma quella è l'ultima partita. Prima di allora ci sono altri quattro incontri da non sottovalutare sia per la l'importanza degli avversari, sia per il forsennato ritmo degli incontri. La partita di ieri sera ha evidenziato una buona condizione fisica ed una ritrovata, come dicono gli esperti, facilità di corsa sulle fasce ed in mezzo al campo. Abbiamo rischiato con l'episodio della traversa colpita dalla Spal proprio nel momento in cui si stava giocando bene. La tensione deve sempre essere alta e l'attenzione ancor di più.

Siamo certi che il Mister ed i giocatori sappiano quanto sia importante entrare in campo focalizzati sul risultato finale, affrontando partita dopo partita e pensando ad un solo match per volta; per anni abbiamo sentito dire, in situazioni analoghe, che gli incontri erano tutti delle finali, ma speriamo che questa volta non sia così. Le finali si giocano e si preparano con la certezza che sia l'ultima mentre,queste partite, dovrebbero essere affrontate sapendo di averne altre dopo in modo che la condizione salga passo dopo passo.

Abbiamo davanti le prove della maturità che ci permetteranno di prendere coscienza di quello che siamo e che saremo; noi siamo pronti e siamo certi che il Mister e la squadra lo saranno altrettanto. E' arrivato il momento che stavamo aspettando da anni. Godiamocelo.