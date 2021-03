Inter, si riparte dal Bologna. Nerazzurri imbattuti da 19 anni

La pausa delle nazionali va verso il termine. Stasera ci sarà l'ultimo giro di partite e poi si ritornerà a pensare al campionato. Alla capolista Inter attende un match in esterna contro il Bologna. Scontato dire che sarà importante aggiudicarsi i 3 punti per proseguire il cammino verso lo scudetto.

L'Inter arriva alla sfida forte di 8 vittorie consecutive e di una forma smagliante. E non solo. Dalla sua, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha anche i numeri. I dati dicono che l'ultima sconfitta subita a Bologna risale a Febbraio 2002, vinta dai romagnoli per 2-1 (Pecchia, Zauli; Seedorf). Da allora i nerazzurri, su 14 gare giocate in casa dei rossoblu, hanno collezionato 11 vittorie e 3 pareggi.

Un dato relativamente di conto. Come ben si sa, in campo non ci sono numeri che tengano. Però è pur sempre questa una statistica che va a rafforzare l'idea di una vittoria dei nerazzurri da centrare con convinzione e che porterebbe la serie di successi consecutivi a quota 9.