Inter, si punterà sulla linea verde? Il profilo di Vlahovic

Detto di Zapata, che sembra essere il nome più caldo per l'eventuale (ma sempre più probabile) post Lukaku, andiamo a scoprire l'alternativa. Si tratta di Dusan Vlahovic, giovane attaccante della Fiorentina. Il serbo classe 2000 rappresenta uno dei più interessanti prospetti della serie A. Nel corso della passata stagione ha vissuto una prima parte un pò in ombra, salvo poi esplodere nel girone di ritorno. Ben 21 le reti messe a segno in 37 presenze, per un totale di 27 in tre anni di fiorentina (77 gare disputate).

Come il colombiano dell'Atalanta anche lui ha importanti doti fisiche. 191 centimetri che servirebbero a non far rimpiangere Lukaku. La situazione attorno al giovane è chiara. Un rinnovo con la società viola che sembra presentare qualche problema, e tante big alla finestra. Anche la Juventus ci ha fatto più di un pensierino, ma i nerazzurri, con più di 100 milioni di euro in tasca, potrebbero battere tutti sul tempo. E se da un lato Commisso sta tentando di accelerare il rinnovo in tutti i modi dall'altro bisognerà capire quale sarà la richiesta in caso di partenza.

La scadenza dell'attuale contratto è fissata per il 2023, ragione per la quale la valutazione sembra aggirarsi sui 60 milioni di euro. Stessa altezza di Lukaku e stesso piede preferito (il mancino), ed un futuro davanti a sé. Gli inconvenienti sembrano essere i soliti. Sarà in grado di reggere la pressione in una big (soprattutto in un clima societario come quello dell'Inter)? saprà confermare quanto fatto di buono in questi mesi? O finirà nel dimenticatoio insieme a quei giocatori che hanno fatto faville per una stagione (intera o porzione)? L'Inter comunque è ad un bivio. Investire su una sorta di usato sicuro (Zapata) oppure andare alla ricerca di un giocatore futuribile come Vlahovic, assumendosi qualche rischio in più?