Inter, si propone Keita: la nostra 'esclusiva' risale a 20 giorni fa

Oggi (mercoledì 23 giugno, ndr) viene rilanciata la notizia di Keita che si propone all'Inter. L'attaccante avrebbe incontrato il tecnico, Simone Inzaghi, a Capri. E l'agente Federico Pastorello sarebbe già al lavoro per cercare di capire se l'operazione sia o meno possibile.

Era il 4 giugno quando Candido Baldini scriveva questo articolo: "Simone Inzaghi, da poco più di 24 ore è il nuovo tecnico dell’Inter, e ha già ricevuto il primo curriculum. Si tratta di Keita Baldé Diao, che ha lavorato con il tecnico ai tempi della Lazio (stagione 2016/2017) al termine della quale ha lasciato i biancocelesti per approdare al Monaco. Dopo un anno poco felice nel principato è tornato in Italia, proprio all'Inter (all'epoca sulla panchina c’era Luciano Spalletti, ndr). Anche qui, a termine del campionato (nell'ultimo match ha segnato un gol pesantissimo contro l'Empoli) il prestito non è stato rinnovato. Quest'anno ha giocatore nella Sampdoria, ma è ancora di proprietà del Monaco. A quanto appreso dalla redazione di Interdipendenza, il giocatore avrebbe fatto recapitare il messaggio di voler tornare a far parte della batteria di attaccanti di Inzaghi. Motivo? Con il tecnico piacentino, giocando da seconda punta, ha totalizzato ben 16 reti in una singola stagione. Secondo le fonti di Interdipendenza la società nerazzurra sta già cercando di capire qual è la strada per arrivare all'ala di proprietà del Monaco".

Inter e Keita: sarà un ritorno di fiamma? Non resta che attendere gli sviluppi che (probabilmente) arriveranno già nei prossimi giorni.