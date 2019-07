Inter: si parte per l’oriente, tre arrivi all’ultimo momento

Terminata la prima fase del lavoro di preparazione in Svizzera, domani l’Inter vola a Singapore per il tour in vista dell’ICC, con il primo appuntamento fissato per sabato prossimo contro il Manchester United. In partenza tutto il gruppo che ha lavorato a Lugano agli ordini di Antonio Conte, fatta esclusione per Icardi e con Nainggolan in veste di "partecipante non giocatore", visto che con tutta probabilità sarà escluso dalle gare. Sarà presente anche Matteo Politano, fermato dal primo infortuni stagionale e tuttora in attesa di ritrovare la migliore condizione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che “al gruppo interista si aggiungeranno anche Barella (se arriveranno in tempo i visti, altrimenti partirà il giorno dopo), il difensore Bastoni, reduce dalle vacanze dopo l'impegno con l'Under 21 e l'uruguaiano Vecino, che potrebbe unirsi direttamente a Singapore alla fine delle vacanze. Diego Godin invece arriverà a Nanchino, prima del secondo match della tournée (quello contro la Juve). Gli ultimi ad aggiungersi saranno Lautaro e Asamoah, che hanno chiuso più tardi Coppa America e Coppa d'Africa: si uniranno al gruppo al rientro a Milano. Fra i giovani che erano aggregati al ritiro probabili conferme per Agoumé, e per Esposito, Colidio e Vergani, visto che l'attacco è il reparto più sguarnito (in attesa di notizie dal mercato).”