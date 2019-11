Inter: si parte per Bologna ma un protagonista resta a casa

L'Inter è partita nel pomeriggio per Bologna dove domani sera alle 18 se la vedrà con i rossoblu di Sinisa Mihajlovic. Truppa nerazzurra rimaneggiata a causa degli infortuni delle ultime settimane ai quali, nelle ultime ore se ne è aggiunto un altro.

Asamoah infatti non fa parte della spedizione in Emilia, causa un lieve fastidio ad un ginocchio. Niente di grave pare, ma la cautela in vista della gara decisiva di Champions della settimana prossima a Dortmund ha spunto Antonio Conte a non forzare la mano.

Probabile dunque l'impiego di Biraghi al Dall'Ara, mentre crescono anche le quotazioni di Valentino Lazaro per dare un turno di riposo a Candreva