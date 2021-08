Inter, si ferma anche Lautaro Martinez: i tempi di recupero

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi in vista della nuova stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, si è fermato per un leggero infortunio muscolare anche Lautaro Martinez. L’argentino si è sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali presso la Clinica Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento al muscolo psoas. Da quanto filtra da Appiano Gentile, non si tratterebbe di nulla di grave e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

Il numero 10 nerazzurro non sarà in ogni caso a disposizione per la prima giornata di campionato contro il Genoa in programma sabato 21 agosto allo Stadio San Siro in quanto è squalificato. Lo staff medico nerazzurro continuerà a monitorare costantemente le condizioni di Lautaro Martinez e proverà a riaverlo pienamente a disposizione per la seconda giornata di campionato contro l’Hellas Verona del prossimo 27 agosto.

Contro i rossoblu, oltre all'argentino, non saranno a disposizione anche Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini. Il cileno è alle prese con un guaio al polpaccio destro dopo i fastidi accusati al muscolo plantare a metà giugno, mentre il centrocampista dovrebbe rientrare a settembre dopo l’infortunio al ginocchio. Buone notizie invece per Hakan Calhanoglu e Danilo D’Ambrosio, che dovrebbero essere regolarmente a disposizione dopo i rispettivi problemi muscolari.