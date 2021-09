Inter, si allungano i tempi per Vidal: il report sugli esami di questa mattina

L'Inter ha diramato il comunicato ufficiale sugli esami strumentali sostenuti da Arturo Vidal dopo il problema muscolare che lo ha costretto a rinunciare al match, poi vinto, contro il Bologna.

Il cileno, però, non sarà a disposizione nemmeno per la gara contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questa la nota del club:

"Accertamenti strumentali per Arturo Vidal questa mattina all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Il cileno, con tutta probabilità, salterà anche la partita contro l'Atalanta, in programma sabato 25 settembre. Contro i toscani, come potete leggere in questo articolo, non ci sarà nemmeno Joaquin Correa dopo l'infortunio rimediato al bacino lo scorso sabato. Il tecnico dei nerazzurri, Inzaghi non vuole correre rischi perché in programma ci sono troppe partite e pochissimo tempo per recuperare.

Al centro dell'attaco agiranno dunque Lautaro Martinez e l'ex Roma Edin Dzeko. A centrocampo, invece, ritorna Hakan Calhanoglu mentre Matias Vecino dovrebbe essere subito pronto a subentrare nella ripresa. I padroni di casa, invece, non avranno a disposizione il centrocampista Gaetano Castrovilli ed il terzino Venuti. Possibile riposo anche per Nico Gonzalez che ha accusato un risentimento muscolare nella sfida contro il Genoa. Possibile l'inserimento, ne abbiamo parlato qui, di Riccardo Saponara.