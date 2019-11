Inter show nel primo tempo: 2-0 firmato Lautaro-De Vrij

Un primo tempo ben giocato, sfruttando le occasioni create, così l'Inter chiude avanti 2-0. In un campo molto pesante a causa della pioggia abbondante che da ore cade su Torino, i nerazzurri stanno meritando il doppio vantaggio grazie alle reti di Lautaro e De Vrij.

Partita che si sblocca al 12° con il destro preciso di Lautaro lanciato in contropiede, Sirigu non può nulla. Al 32°, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è De Vrij che sigla il raddoppio nerazzurro.

Nel finale di tempo, altro contropiede della squadra di Conte, con Lukaku che appoggia per Barella, ma il destro del centrocampista è respinto da Sirigu. In pieno recupero grande parata di Handanovic che nega la rete a De Silvestri da pochi passi. Al 48° esce per infortunio Barella, sostituito da Borja Valero.