Inter-Sheriff, tutte le combinazioni. Cosa cambia a seconda del risultato

Inter-Sheriff sarà, già, una sfida fondamentale per il cammino nerazzurro in Champions League.

I nerazzurri, che fin qui non hanno ancora vinto nel proprio girone, sono attardati in classifica. A comandare il raggruppamento D, del tutto a sorpresa, sono proprio i moldavi, a punteggio pieno e avversari questa sera di Lautaro Martinez e compagni. Una sfida insidiosa ma che, sulla carta, potrebbe rappresentare la ghiotta occasione di rilancio di un gruppo che in Europa stenta ancora, e ora vuole dare un segnale.

Ieri Simone Inzaghi ha descritto così, in conferenza, il momento della squadra: "La partita persa di sabato, ci ha chiaramente fatto arrabbiare molto, ho parlato con i ragazzi e li ho visti arrabbiatissimi. Questo mi fa molto piacere perché so che ho a che fare con dei vincenti". Chiara pure la strategia da adottare contro gli avversari. "Sappiamo che affrontiamo una squadra molto temibile in ripartenza e quindi dovremo essere bravi ad avere un ottimo possesso cercando di mantenere le distanze e cercando di sfruttare le nostre occasioni", il pensiero del tecnico (qui tutte le dichiarazioni del mister nerazzurro).

Ma quali sono le combinazioni a disposizione dell'Inter per non perdere il treno qualificazione?

Una vittoria, ovviamente, rappresenterebbe il massimo. In caso di successo, infatti, l’Inter raggiungerebbe quota 4 punti (comunque due in meno dei moldavi). Da verificare, allora, sarebbe l'esito dell'altro match fra Real Madrid (oggi secondo a 3 punti) e Shakhtar (ultimo con l'Inter a 1 punto). L'Inter dunque potrebbe ritrovarsi terza in caso di successo delle merengues, e agguantare (o superare) gli spagnoli già oggi in caso di risultato differente degli uomini di Carlo Ancelotti.

Meno emozionanti le situazioni che si genererebbero in caso di pareggio o sconfitta dell'Inter. Nella prima circostanza all'Inter non resterebbe che sperare in un pareggio nell'altro match di giornata, per mantenere invariata la situazione. Lo scenario più tetro porta, invece, alla sconfitta dei nerazzurri che, in caso di ko stasera, e contemporanea vittoria del Real Madrid, sarebbero con quasi due piedi fuori dalla possibilità di agganciare gli ottavi di finale che mancano da ormai dieci anni (il dettaglio che fa ben sperare, clicca qui).