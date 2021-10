Inter-Sheriff probabili formazioni: c’è Lautaro, dubbio sulla fascia

Domani sera allo Stadio San Siro andrà in scena il match Inter-Sheriff, che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del gruppo D di Champions League.

I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro la Lazio in campionato e hanno un solo punto in classifica. Gli uomini di Simone Inzaghi sono obbligati a vincere per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. I moldavi, vera e propria rivelazione del girone, sono in testa a punteggio pieno a 6 punti dopo aver battuto sia lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi che il Real Madrid di Carlo Ancelotti (qui l’approfondimento sullo Sheriff Tiraspol).

Stando a quanto riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi (qui potete leggere le sue dichiarazioni in conferenza stampa) dovrebbe affidarsi al collaudato 3-5-2 con il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni a blindare la porta di Handanovic. In cabina di regia Brozovic con Barella e il ritorno di Calhanoglu titolare. Sulla fascia destra Dumfries favorito su Darmian, mentre sulla corsia opposta ci sarà Perisic. In attacco si ricompone la coppia titolare con Lautaro al fianco di Dzeko.

La capolista del gruppo D dovrebbe scendere in campo con lo stesso 11 titolare già visto contro il Real Madrid. Vernydub schiererà il 4-2-3-1 con Castaneda, Kolosov e Traorè a supporto di Jakhshibaev. In mediana Addo e Thill. Tra i pali Athanasiadis con Dulanto e Arboleda al centro della difesa, sulle corsie laterali Cristiano e Fernando Costanza.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Sheriff Tiraspol (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castaneda; Yakhshibaev.