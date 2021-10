Inter-Sheriff, Inzaghi: “Siamo arrabbiati, vogliamo cambiare questo trend”

Inter-Sheriff: la conferenza stampa di Simone Inzaghi in diretta. Il tecnico parla alla vigilia del decisivo match di Champions League che si giocherà domani, martedì 19 ottobre, alle 21:00 allo Stadio San Siro. In compagnia dell'allenatore ci sarà Milan Skriniar:

Repubblica: Cosa può fare l'Inter per battere lo Sheriff e non perdere come hanno fatto Real e Shaktar?

Lo Sheriff non ha vinto due partite per caso. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra sulle ali dell'entusiasmo, organizzata, che si difende abbastanza bassa ma non sempre, sfruttando uomini che in ripartenza possono far male. Domani partita fondamentale per il nostro cammino in Champions.

Con Hakimi era diverso giocare sulla destra rispetto a Darmian e Dumfries? Skriniar: "Hakimi è fortissimo, ma anche l'anno scorso ho giocato con Darmian e ci troviamo bene anche con Denzel. Non c'è molta differenza, ci aiutiamo tutti e questo è quello che conta"

Gazzetta dello Sport: L'Inter è la squadra che crea più occasioni ma in Europa non è ancora riuscita a segnare, come mai? Inzaghi: "Sapevo di questa statistica. Sappiamo che le mie squadre sono sempre state così, insomma creano molto e fanno tanti goal. In campionato ne stiamo facendo, purtroppo ne abbiamo subito qualcuno in più. La partita persa di sabato, ci ha chiaramente fatto arrabbiare molto, ho parlato con i ragazzi e li ho visti arrabbiatissimi. Questo mi fa molto piacere perché so che ho a che fare con dei vincenti. Per quanto riguarda domani, invece, sappiamo che affrontiamo una squadra molto temibile in ripartenza e quindi dovremo essere bravi ad avere un ottimo possesso cercando di mantenere le distanze e cercando di sfruttare le nostre occasioni.

Corriere dello Sport: Inter bloccata in Champions, considerando anche le ultime stagioni?

Inzaghi: "Io penso che non ci sia un blocco. Con il Real Madrid abbiamo fatto bene ma c'è stata un po' di casualità e probabilmente un po' di imprecisione perché abbiamo tirato in porta 18 volte e non abbiamo segnato. La partita dopo abbiamo tirato 19 volte e abbiamo fatto sei goal. Quindi non penserei assolutamente a un blocco ma penserei che sono due partite, purtroppo troppe, dove non siamo riusciti a segnare. Domani abbiamo una grande occasione per tornare a far goal per tornare alla vittoria contro una squadra che sta in questo momento facendo bene".

Tanti gol subiti? Skriniar: "Come ha detto anche il Mister, le sue squadre erano sempre state fatte così. dobbiamo magari trovare quelle equilibrio in attacco in difesa perché sempre quando quando non c'è più possibilità di vincere le partite quindi per quello che abbiamo tanto sicuramente non siamo contenti e dobbiamo migliorare anche in questo punto di vista

Tuttosport: Su cosa insisterai con la squadra a mente fredda, dopo la sconfitta contro la Lazio? Inzaghi: "Per quanto riguarda le partite in trasferta, contro la Lazio è stata la migliore perché abbiamo giocato molto molto bene però l'unico grande problema è stato quello che non siamo a fare il secondo goal. Abbiamo tenuto la Lazio in partita, sono una squadra di qualità e quindi sull'occasione del rigore abbiamo sbagliato. Sicuramente dobbiamo migliorare, li abbiamo rimessi noi in partita, poi ci sono stati gli ultimi 15 minuti sicuramente da cancellare. Questo é un aspetto dove dobbiamo lavorare perché una squadra forte come la nostra deve sempre rimanere dentro la partita, però già ieri ho ho rivisto la squadra i ragazzi ho visto grandissima delusione e incazzatura quindi questo mi fa molto piacere".

Come mai stai segnando di più rispetto al passato? Skriniar: ""Abbiamo tanti ottimi crossatori, spero sempre di trovare palloni buoni in area per segnarne altri".

La Stampa: Quanto la rabbia agonistica può diventare decisiva per domani? Inzaghi: "Giochiamo contro una squadra che arriva sulle ali dell'entusiasmo, è in testa al gruppo. Sappiamo che sarà una partita non semplice ma per noi è una partita fondamentale perché vogliamo cambiare questo trend in Europa e quindi con molta intelligenza e lucidità dobbiamo arrivare alla vittoria".

C'è stato un confronto con i compagni? Skriniar: "Non serviva neanche, anche i nuovi sanno che in Champions vogliamo andare avanti e cosa vuol dire per noi questo obiettivo. Siamo concentrati su domani"

Fc Inter1908: Sanchez verrà rilanciato? Lui e Vidal sono arrivati ieri e si sono allenati bene con i reduci della partita di sabato con quelli che non avevano giocato, hanno fatto un buon allenamento. Per quanto riguarda Alexis posso dire che sono contento che abbia giocato tre partite di fila in nazionale e la sua condizione fisica sta migliorando e sta aumentando. Quando lo riterrò opportuno senz'altro potrà essere un valore aggiunto per noi".