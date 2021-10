Inter-Sheriff, Inzaghi esulta: è appena arrivata la notizia tanto attesa

Inter-Sheriff: Simone Inzaghi ritrova Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nell'edizione delle 13:30 di oggi (lunedì 18 ottobre), il tecnico nerazzurro è al lavoro dopo la pesante sconfitta maturata, per 3-1 - ne parliamo qui - contro la Lazio per preparare il decisivo scontro di domani (martedì) contro lo Sheriff. I tifosi si aspettano una reazione nella partita di Champions League. La vittoria è fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale dopo un inizio del torneo deludente che ha visto Dzeko e compagni conquistare un solo punto in due partite.

Proprio Dzeko - ed è la notizia dell'ultima ora - giocherà insieme a Lautaro Martinez dal 1'. Sulla formazione però emergono anche altri, importanti particolari. A centrocampo, accanto a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, ci sarà nuovamente Hakan Calhanoglu dopo le panchine rimediate nelle ultime due uscite. Ballottaggio sulla corsia destra dove, però, Denzel Dumfries dovrebbe essere avvantaggiato rispetto a Matteo Darmian. Sulla sinistra, invece, Ivan Perisic riprenderà il suo posto dopo l'ottima prova svolta contro la Lazio. Il croato ha portato in vantaggio l'Inter siglando il rigore nel primo tempo.

Non ci saranno variazioni in difesa perché partiranno come sempre Milan Skriniar, Stefan Se Vrij ed Alessandro Bastoni per proteggere la porta di Samir Handanovic. Recuperano tutti gli altri sudamericani che si accomoderanno in panchina. Arturdo Vidal e Joaquin Correa saranno fondamentali a partita in corso mentre si attendono ancora novità sulle condizioni di Stefano Sensi. Il centrocampista, dopo l'infortunio, potrebbe essere pronto per la gara di domenica, 24 ottobre, contro la Juventus. Qui i dettagli