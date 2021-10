Inter-Sheriff, Inzaghi esce allo scoperto su Sanchez. Le sue parole

Siamo alla vigilia di Inter-Sheriff, e arrivano le parole di Simone Inzaghi.

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato, tra i vari argomenti toccati, anche di Alexis Sanchez, nell’odierna conferenza stampa alla vigilia della gara Champions con i moldavi: “Lui e Vidal sono arrivati ieri, si sono allenati bene con i reduci dalla partita, con quelli che non avevano giocato. Sono felice che Alexis abbia giocato 3 partite in Nazionale, la sua condizione sta migliorando. Poi quando lo riterrò opportuno potrà essere un valore aggiunto per noi”.

L'ex mister della Lazio dunque si è di fatto esposto sul Niño Maravilla, definendolo un potenziale valore aggiunto. Lo stesso Sanchez, come ricorderete, si era in qualche modo lamentato via social dello scarso minutaggio che Inzaghi gli aveva destinato fino a quel momento. Va detto che in effetto Alexis, da quando è arrivato a Milano, non ha mai fatto mancare impegno, dedizione ma soprattutto qualità. 55 presenze e 11 gol in maglia nerazzurra, un bottino niente male condito da svariati assist. Di fatto, al netto della sua fragilità, l'ex Barcellona e Man United ha da sempre incarnato l'identikit perfetto della terza punta da Inter.

Ora per Sanchez può arrivare la svolta anche col neotecnico nerazzurro, che di certo ne ammira il talento, ancora poco sfoggiato da quando il minore dei fratelli Inzaghi è approdato in quel di Milano. Sanchez, nonostante le voci d'addio, ha voglia di dimostrare di valere la fiducia che la dirigenza gli ha dimostrato, acquistandolo a titolo definitivo dopo l'esperienza con i Red Devils. Inzaghi chiama, il Niño risponderà presente?