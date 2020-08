Inter Shakthar, Conte: "Lavorato tanto, grande entusiasmo. Zhang? A me..."

Domani sera si giocherà Inter-Shakthar, semifinale di Europa League. Ad un passo da una finalissima in Europa, a dieci anni di distanza dall'ultima volta. Antonio Conte ha parlato a Sky Sport. Il commento del tecnico nerazzurro: "Partita difficile contro un ottimo avversario. E' una semifinale, le squadre sono tutte forti, lo Shakhtar è una squadra molto forte. Noi stiamo arrivando alla fine di un periodo che è stato molto intenso, per le partite, gli allenamenti. Siamo alla fase finale, abbiamo lavorato tanto per arrivare in fondo a tutto. Arriviamo col giusto entusiasmo, sarà un avversario molto forte".

Sull'avversario di domani sera: "I giocatori dello Shakthar sono tutti forti, molto tecnici, veloci nell'uno contro uno. Anche in mezzo al campo parliamo

di giocatori di grandi qualità tecniche. Sono brasiliani, piace giocare il pallone, fare possesso palla. Piace meno difendere, rincorrere gli avversari. Sarà una partita molto difficile, non dovremmo commettere errori. Zhang? A me e alla squadra fa piacere che sia qui vicino a noi".