Inter Shakhtar, statistiche e curiosità sulla semifinale di Europa League

Si avvicina la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar. I nerazzurri disputeranno una semifinale di una competizione europea per la prima volta dal 2009/10 ( non succedeva dalla Champions League, quando poi vinse la coppa centrando anche il cosiddetto Triplete) in generale, è l'ottava volta che il club targato Suning raggiunge la semifinale di Coppa UEFA/Europa League, più volte rispetto a qualsiasi altra squadra. Per l'Inter si tratterà della 21ª semifinale in campo europeo: nella storia si contano 3 semifinali di Coppa dell'Europa Centrale, 2 di Coppa delle Fiere, 7 di Coppa Campioni e 1 di Champions League, 7 di Coppa Uefa (con tre trionfi) alla quale si aggiunge questa di Europa League.



IL CAMMINO - Dopo il terzo posto nel girone di Champions League, l'Inter ha vinto tutte gli incontri (4) di Europa League in questa stagione e non arriva a cinque successi di fila nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) da aprile 2010 (serie arrivata a sei), quando raggiunse la finale di Madrid vinta poi contro il Bayern. In caso di successo l'Inter raggiungerebbe il bottino di cinque vittorie consecutive L’Inter ha messo a segno 106 gol in tutte le competizioni nel 2019/20 e potrebbe eguagliare le 107 reti messe a segno nel 2006/07 e nel 1950/51.



I GIOCATORI - Dal suo debutto con l’Inter (26 gennaio 2020), Ashley Young ha preso parte a nove gol tra campionato e coppe (quattro reti, cinque assist), diventando contro il Leverkusen il difensore che nel periodo ha partecipato a più reti in tutte le competizioni delle top-5 leghe europee davanti a Sergio Ramos (otto). Nei quarti di finale, Lukaku dell'Inter è diventato il primo giocatore nella storia dell' Europa League a segnare in nove gare consecutive, grazie anche a un cammino cominciato nel 2014 quando ancora il belga militava nell'Everton. L'attaccante ex United ha preso parte attiva a 15 gol nelle sue ultime nove partite di Europa League (12 reti e tre assist). Negli ucraini dello Shakthar c'è Moraes che ha segnato sette reti in sette apparizioni. A riportarlo è il sito ufficiale Inter.it.