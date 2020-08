Inter Shakhtar probabili formazioni: un solo dubbio per Conte

L’Inter è al lavoro per preparare la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk in programma lunedì sera alle 21.00 alla Düsseldorf Arena. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a riconfermare l’undici iniziale già visto in campo contro Getafe e Bayer Leverkusen, ma non è escluso che il tecnico salentino possa dare un occasione a Eriksen.

Salvo sorprese, dovrebbe essere schierato nuovamente il 3-5-2 con Godin, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. Sulla fascia destra D’Ambrosio nuovamente preferito a Candreva e a sinistra Young. In mediana Bozovic, Barella e Gagliardini, con quest ultimo in ballottaggio con Eriksen. Scelte obbligate in attacco dove non sarà a disposizione l’infortunato Sanchez, il tandem offensivo sarà composto da Lukaku Lautaro.

Lo Shakhtar schiererà il solito 4-2-3-1 con Pyatov in porta, Krivstov e Matvienko al centro della difesa; Dodò e Bondar sulle fasce. In mediana dovrebbe essere confermati Marcos Antonio e Stapanenko. In avanti Marlos, Patrick e Taison a supporto dell’unica punta Junior Moraes.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò,Krivstov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.