Inter-Shakhtar probabili formazioni: Hakimi dal 1’, un solo dubbio per Conte

L’Inter è al lavoro per preparare il match di mercoledì sera contro lo Shakthar Donetsk di mercoledì sera. I nerazzurri sono obbligati a vincere per continuare a sperare in una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ed eventualmente accedere ai sedicesimi di Europa League.

Come riportato da Sport Mediaset, Conte dovrebbe schierare il solito undici visto nelle ultime gare ma tutto dipenderà da Arturo Vidal. Il cileno è alle prese con un fastidio al flessore della coscia sinistra e dovrà essere valutato. Se non dovesse farcela spazio a Gagliardini, con Brozovic e Barella a completare il reparto. In difesa confermato il trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fascia destra Hakimi favorito su Darmian, con Young sulla sinistra. Davanti tornano titolari Lukaku e Lautaro.

Luis Castro dovrebbe schierarsi col solito 4-2-3-1 con Trubin tra i pali, Bondar e Stepanenko al centro della difesa. Sulle fasce Dodo e Vitao. In mediana Kovalenko e Matviienko. In avanti Teté, Marlos e Taison a supporto dell’unica punta Moraes.