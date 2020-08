Inter Shakhtar probabili formazioni: Conte ha sciolto l’ultimo dubbio

Quasi tutto pronto alla Düsseldorf Arena per il match di questa tra Inter e Shakhtar Donetsk; partita valida per la semifinale di UEFA Europa League in sfida unica. Chi vince si giocherà la coppa in finale contro il Siviglia il prossimo 21 agosto.

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione e riproporrà lo stesso undici titolare visto in campo contro Getafe e Bayer Leverkusen. Ancora panchina per Eriksen, che entrerà molto probabilmente a partita in corso. In porta Handanovic, difesa a 3 composta da Godin, De Vrij e Bastoni. In mediana Brozovic, Barella e Gagliardini con D’Ambrosio e Young sulle fasce. In attacco Lukaku e Lautaro.

Lo Shakhtar scenderà in campo con. Il solito 4-2-3-1 con Junior Moraes terminale offensivo. Alle sue spalle il tridente formato da Marlos, Alan Patrick e Taison. In mezzo al campo la coppia composta da Marcos Antonio e Stepanenko. L'unico dubbio è in difesa, con Khocholava e Bondar a giocarsi un posto per completare la linea a quattro con Dodò, Kriytsov e Matvienko.