Inter Shakhtar, Perisic non si ferma più: "Voglio continuare..."

Ivan Perisic protagonista assoluto in Inter-Shakhtar.

Una grande prestazione quella fornita dall'esterno nerazzurro. L'ennesima partita ad alto livello giocata da Perisic. Fase difensiva, fase offensiva: praticamente perfetto. E un assist splendido per il secondo gol dell'Inter segnato da Edin Dzeko.

Al termine del match, il giocatore nerazzurro ha commentato a Inter TV la vittoria: "L'importante è che la squadra vinca e che faccia bene, noi dobbiamo continuare così, su questa strada. In carriera ho giocato tante buone partite, ma anche io voglio continuare con queste prestazioni".

Mentalità da grande professionista, Perisic non si ferma a questa altra grande prestazione. "Voglio continuare con queste prestazioni", parole chiare quelle del calciatore croato, tra i migliori in assoluto in questa prima parte di stagione.