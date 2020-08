Inter-Shakhtar, per la finale servono anche i gol di Lautaro

L'accesso dell'Inter alla finale di Europa League passa soprattutto dai suoi due attaccanti. Se Romelu Lukaku ogni partita mette sempre il suo timbro ed è già a quota quattro reti in quattro partite in questa competizione, chi è ancora mancato è Lautaro Martinez, anche se solo a livello realizzativo, è bene precisarlo.

Il Toro da qualche partita è tornato l'animale da campo che i tifosi dell'Inter avevano conosciuto fino a prima del lockdown, con giocate di qualità impressionanti e che a tratti lo rendono incontenibile per gli avversari. A Lautaro manca il gol e all'Inter servono i suoi gol. E' importante sottolineare comunque che la squadra di Conte è una cooperativa del gol, quindi riesce a sopperire ad una serata storta dei suoi attaccanti con le reti di centrocampisti ed esterni.

Il peso realizzativo dell'attacco nerazzurro ora se lo è caricato sulle spalle Lukaku, ma c'è bisogno che questo venga diviso con Lautaro. Le prestazioni dell'argentino stanno soddisfacendo molto Conte, che lo sottolinea al termine di ogni partita, ma ora a Martinez sono richiesti i gol per trascinare l'Inter di nuovo in una finale europea. Chissà che contro una Shakhtar imbottito di brasiliani, l'argentino non senta aria di derby sudamericano e torni anche a sfondare la porta per far volare l'Inter a Colonia.