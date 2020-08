Inter-Shakhtar, oltre alla Lu-La ora esiste anche la Ba-Ba

La scena e tutte le copertine sono inevitabilmente per i due attaccanti, Lautaro e Lukaku. Doppietta sia per il 9 che per il 10. E' giusto e doveroso omaggiare anche due giovani italiani che stanno stupendo e incantando con prestazioni che migliorano di partita in partita. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

Il centrocampista sardo è arrivato dal Cagliari con grande voglia e motivazione, fortemente voluto da Conte che lo ha plasmato e lo sta facendo crescere, facendolo ragionare di più e placando un po' il suo istinto, alle volte troppo sportivamente aggressivo. Per Barella ieri, dopo il meraviglioso gol al Bayer, l'assist per il primo gol di Lautaro, l'ennesima prestazione totale a tutto campo, con i soliti innumerevoli recuperi e inserimenti come un orologio a pendolo.

Alessandro Bastoni è stato pagato molto dall'Atalanta e, dopo un anno di prestito al Parma, è rientrato in nerazzurro, ma sembrava destinato ad un ulteriore prestito per crescere ancora. Conte invece lo ha voluto tenere, iniziando a farlo giocare in alcune partite. Le sue prestazioni sono sembrate sempre molto convincenti, con il tecnico leccese che gli ha concesso sempre più minuti fino a diventare un titolare inamovibile, panchinando gente del calibro di Skriniar e Godin. Anche ieri sera il difensore non ha sbagliato un intervento, dimostrando di essere perfetto per il ruolo di centrale a sinistra nella difesa a tre di Conte. Eccellente ad impostare con i piedi e migliorato molto, come lo stesso Bastoni ha ammesso, in fase difensiva.

Due giovani, italiani, di grande qualità, che faranno parte del futuro dell'Inter e dell'Italia. Oltre alla Lu-La, ora per l'Inter c'è anche la Ba-Ba.