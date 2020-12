Inter-Shakhtar, nerazzurri in emergenza a centrocampo: Eriksen titolare?

L'Inter arriva alla vigilia della decisiva sfida per le sorti europee contro lo Shakhtar in piena emergenza a centrocampo. Antonio Conte potrebbe essere costretto a rinunciare a due pedine fondamentali: Arturo Vidal e Nicolò Barella.

Il cileno è alle prese con dei problemi al flessore della coscia che gli stanno impedendo di sostenere gli allenamenti. Ieri e oggi farà terapie per tentare il recupero, ma difficilmente sarà a disposizione. L’ex Cagliari, invece, ha rimediato un problema ad una caviglia. Dalle prime indiscrezioni non si tratterebbe di nulla di grave, ma la sua presenza contro lo Shakhtar resta ancora in forte dubbio. Nelle prossime ore verranno nuovamente valutate le sue condizione e si deciderà se rischiarlo o meno.

Queste sue eventuali assenze potrebbero lasciare l’Inter con gli uomini contati a centrocampo. Dovrebbe quindi partire da titolare Roberto Gagliardini al posto di Vidal. Se dovesse essere confermato anche il forfait di Barella, ci sarebbero a disposizione soltanto Stefano Sensi e Christian Eriksen. L’ex Sassuolo però, non sarebbe ancora al massimo della condizione e per questo motivo potrebbe scendere in campo dal 1’ il danese, sempre più ai margini del progetto di Conte e destinato alla cessione a gennaio.