Inter-Shakhtar, Marianella: "Partita decisiva per la storia dell'Inter"

Dirattamente dagli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha espresso le sue sensazioni sul match di stasera tra Inter e Shakhtar, gara valida per le semifinali di Europa League. Dalla gara di stasera uscirà la seconda finalista della competizione, che venerdì sera sfiderà il Siviglia per portare a casa la coppa. Ecco le parole del giornalista:

"E' una partita fondamentale per la storia moderna dell'Inter, ma anche per il futuro, perché le vittorie importanti aiutano a costruire. Vincere questa competizione sarebbe una sorta di ripartenza per un club importante come quello nerazzurro. Sarebbe importante anche per Conte, che come allenatore ha vinto tanto, ma gli manca ancora una vittoria sui palcoscenici europei. Stasera sarà importante il contributo degli esterni, Young e D'Ambrosio, oltre naturalmente a Lukaku e Lautaro. Eriksen? Io adoro il danese ma lui è un giocatore da fioretto, e forse è meglio che non parta titolare in un match come quello di stasera."

Qualche parola anche sullo Shakhtar: " Quella ucraina è una squadra molto brasiliana: torna di meno ma possono farti molto male quando hanno la palla. Attenzione particolare alla fascia destra e a Tyson sul versante opposto. Questa squadra sa anche verticalizzare molto bene, ragion per cui possono essere molto pericolosi."