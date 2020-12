Inter-Shakhtar, le formazioni ufficiali: nerazzurri a caccia degli ottavi

Manca poco più di un'ora a Inter-Shakhtar Donetsk, match decisivo per il cammino dei nerazzurri in Champions League. Vincere e sperare che nel frattempo arrivino buone notizie da Madrid: si preannuncia una serata al cardiopalma per tutti i tifosi interisti.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte ha deciso l'undici che questa sera sfiderà la compagine ucraina. In difesa confermato il terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sugli esterni toccherà ad Hakimi e Young. Clamoroso a centrocampo: Barella recuperato in extremis e in campo già dal primo minuto. A completare il reparto toccherà agli insostituibili Brozovic e Gagliardini. Nessuna novità in attacco, dove agirà la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Dentinho.