Inter Shakhtar, Lautaro carica l'ambiente nerazzurro: parole chiare

La carica di Lautaro Martinez dopo Inter-Shakhtar.

Un'altra prestazione importante per l'attaccante nerazzurro. Agonismo, determinazione, un gol annullato, ma sempre nel vivo del gioco. Al termine del match vinto nettamente dall'Inter di Simone Inzaghi, Lautaro ha parlato ai microfoni di Inter TV.

"Siamo molto contenti per questa vittoria, era troppo importante per noi: per la classifica, per gli ottavi che si avvicinano. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, in casa nostra, davanti ai nostri tifosi, che ci sostengono sempre e ci danno una grossa mano", il commento di Lautaro.

Non solo il presente, testa subito al futuro: sabato c'è il Venezia. "Questa vittoria ci dà emozioni e sensazioni davvero belle: siamo contenti del nostro percorso, siamo sulla strada giusta, in campionato e in coppa. Non fermiamoci: abbiamo il Venezia sabato, continuiamo a lavorare, a fare quello che ci dice il mister. Riposiamoci, sarà una trasferta durissima".